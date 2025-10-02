ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любен Дилов: Президентът е сгрешена фигура, плод на абсолютен компромис

Павлета Давидова

1996
Любен Дилов като депутат. Снимка Десислава Кулелиева

По време на дебатите за назначаване на шефове на спецслужбите депутатът от ГЕРБ Любен Дилов поиска депутатите да обсъдят смисъла от съществуването на президентската институция.

"Президентът на България никога не е бил балансьор, все едно кой е бил президент. Президентът е плод на компромис при създаването на тази конституция. Това е абосолютен компромис. Той е сгрешена фигура", обяви Дилов.

"Да си поговорим за смисъла на президентската институция", настоя той. И обяви това за парадокс - избираме с пряк избор човек, след това по конституция му връзваме ръцете, но за сметка на това му даваме контрол. 

Според него имало примери, че българските президенти успяват да "удържат нагона и да не се отъркат в политиката". "Тези с военно образование не можаха да го удържат. Повечето шефове на служби са назначени от този президент" ,настоя депутатът от ГЕРБ.

Златан Златанов от "Възраждане" заподозря, че сред управляващите има "голям страх от евентуален президентски проект, кой ще се яви на избор и кому народът ще даде доверие". "Възраждане" ще стигне на балотаж, заяви Златанов. Затова и се орязвали правомощията на през институция - от страх от партията на Костадин Костадинов.

