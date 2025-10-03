Армията вече ще стреля по дронове, а войнишката служба ще стига за пенсия

С промени в закона разрешават ползване на оръжие срещу безпилотни летателни и плавателни системи, но засега нямаме с какво да ги сваляме

Съветниците на министъра ще получават добавки към заплатата като истински военни

Военните ще могат да използват оръжие срещу дронове, ако те са навлезли нерегламентирано над район, който е забранен за тях или застрашават войски или военни кораби, които са извън базите и поделенията си. Това предвижда промяна в Закона за отбраната и въоръжените сили, която правителството е внесло в парламента.

С новите текстове се дава изрично право на министъра на отбраната да разпореди използването на оръжие срещу безпилотни летателни и плавателни системи. В мирно време всяко използване на оръжие от военните се разрешава от министъра на отбраната, включително и когато оръжие ползват съюзнически войски, разположени на наша територия.

Законът изрично изброява случаите, когато се ползва оръжие, като в момента предвижда 4 такива заплахи: при завладяване на бойно средство от терористи; при навлизане във въздушното пространство от летателно средство, което бъде счетено за опасно; при навлизане на чужд кораб в териториалните ни води; при заплаха от употреба на оръжие за масово поразяване.

Включването в закона на текстовете за дроновете ще даде право на армията да стреля и по тях. Разписа се обаче ограничение оръжие да се ползва само срещу дронове, които са навлезли над военен обект или застрашават войски, когато са извън базите си. Въпреки това армията би могла да бъде извикана на помощ и например

да се намеси при навлизане на дрон над софийското летище, какъвто случай имаше

преди осем месеца. Причината е, че непосредствено до летището е разположена авиобаза “Враждебна” и реално те споделят една и съща зона за сигурност.

През февруари неидентифициран и до момента дрон летя над аерогарата в София в продължение на час и блокира трафика. “Няма закон, който да ни разреши да свалим дори един дрон”, коментира тогава министърът на отбраната Атанас Запрянов. Свален в Полша руски дрон. СНИМКА: РОЙТЕРС

Такива облитания зачестиха в последните седмици в ЕС, като на няколко пъти дронове блокираха летището в Копенхаген, ято руски машини летя над Полша, инциденти има и в Румъния. При повечето случаи дроновете смутители са руски, като за изстрелването на тези над Копенхаген бе обвинен танкер от Путиновия “сенчест флот” - кораби, които опитват контрабандно да разтоварват руски петрол.

Дори и с разрешението в закона обаче Българската армия няма да е способна скоро да сваля дронове. Причината е, че няма оръжия, с които да го прави.

Българската армия тепърва ще купува антидрон система

Тя ще бъде финансирана със заема от 3,2 млрд. евро по механизма SAFE на ЕС. Всъщност става въпрос за няколко проекта за закупуване както на радари, които да са ефективни срещу дронове, така и на оръжия, способни да ги поразяват, става ясно от отговор миналата седмица на министър Запрянов до депутата Даниел Лорер. Няма обаче никаква яснота каква е проектната готовност на военните за тези поръчки и кога антидрон системите ще бъдат закупени. Би трябвало да стане преди 2030 г., когато е крайният срок за реализация на проектите по SAFE.

В момента армията ни разполага само със стари образци за противовъздушна отбрана, произведени в СССР -

ракетни комплекси С-300, C-75М3 “Волхов”, C-125М “Нева”, C-200 “Вега”. Те трудно биха били ефективни срещу дронове, които са малки като цел. Алтернативно средство биха били изтребителите МиГ-29, но техните запаси от ракети са силно ограничени.

Освен това самолетите се доказаха в Украйна като неефективно средство за борба с дроновете, включително и заради огромната цена на ракетите в сравнение с тази на безпилотните апарати.

Едва през август 2027 г. пък се очаква в България да пристигне първият модерен ракетен комплекс IRIS-T, който закупихме от Германия.

По договора за 356 млн. лв. армията ни трябва да получи 5 такива комплекса за противовъздушната отбрана.

Друга промяна в Закона за отбраната, предложена от правителството, предвижда професионалните войници да могат да остават в армията по-дълго, за да се преодолее кризата с попълването на бройките. В момента професионалните войници имат право да сключат 3 договора за служба с продължителност 5 години. Така с общ стаж в армията от 15 години те дори не получават правото да се пенсионират по-рано. Причината е, че Кодексът за социално осигуряване изисква 27 г. общ стаж, от които 2/3, или поне 18 години да са в армията.

Според новите текстове професионалните войници вече ще могат

да служат до навършване на пределната възраст

и без ограничение в броя на договорите, които могат да сключват. Това означава, че ще могат да се уволняват от армията на 46-годишна възраст, тъй като това е пределната за редници. За матроси тя е 49 г. Професионалните войници вече ще могат да служат много по-дълго в армията, а не само 15 години. СНИМКИ: “24 ЧАСА”

Очакванията на военните са новите условия да направят службата като професионален войник по-привлекателна. За миналата година липсата на хора в армията стигна почти 22%. През тази доста от местата били попълнени, след като бяха увеличени заплатите на военните, отчете министър Запрянов. Така и не бяха изнесени обаче числа, които да потвърдят това твърдение.

От началото на годината основната заплата на войниците стана 2370 лв., на сержантите 2485 лв., а

за офицерите може да стигне до 6700 лв. при висшите.

Покрай текстовете, които трябва да гарантират попълването на армията с достатъчно и качествени хора, е прокаран и такъв за заплатите на съветниците на министъра на отбраната и останалите членове на политическия му кабинет. Ако бъде прието предложението на Запрянов, съветниците му вече ще могат да получават добавка за работата си в МО като истински военни. Досега те бяха изключени от кръга на цивилните служители с право на добавка заради условията си на работа.

Допълнително Запрянов предлага повишаване на заплатите на цивилните служители на министерството. Те бяха вдигнати с 15% вместо с 30 на сто, колкото бе увеличението на военните. Сега министърът иска военни и цивилни да получат еднакво увеличение.