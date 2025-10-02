Депутатите приключиха с 11-часов работен ден

Малко повече от 11 часа навъртяха в парламента днес народните представители. Работният им ден завърши минути след 20 часа - с преименуването на пловдивското „Висше училище по сигурност и икономика" в специализирано частно висше училище с наименование „Академия по национална и информационна сигурност". 122 депутати бяха "за", 28 бяха против и 13 се въздържаха. Имаше и прегласуване, със сходен резултат.

Така депутатите успяха да изгласуват 9 точки като започнаха с промени в бюджета, свързани с мерки по овладяване на безводието. Приеха още промени в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс, дискутираха и за дроновете във въздушното ни пространство.

Окончателно отнеха на президентската институция да издава указ за назначаване на председател на ДАНС. На първо четене минаха и промените, с които парламентът, а не държавният глава има последна дума за титулярите, предложени от МС за шефове на ДАР и ДАТО. По текстовете за тези две позиции депутатите имат 3 дни за предложения, преди да се премине към второ гласуване.

Точно в 20.08 ч. шефката на парламента Наталия Киселова би звънеца за разпускане на депутатите.