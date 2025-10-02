Шофьор, карал с 50 км/ч над допустимото, блъснал макларъна, с който "Величие" щеше да громи мафията

Юлиян Стоянов в шофьорът, блъснал макларъна, с който "Величие" щеше да громи мафията. Катастрофата е станала в района на Ямбол.

По първоначални данни Стоянов е карал със 140 км/ч при ограничение от 90 км/ч. На видео в социалните мрежи се вижда как мощната кола е с размазана предница. Инцидентът е станал малко преди Ямбол. Около него се суетят няколко човека и не се вижда друга кола, която да е участник в ПТП-то. Няма и данни за пострадали. Не е ясно и кой е карал автомобилът и дали той още се шофира от представители на партията.

Става дума за оранжевият макларън, който беше облепен със стикери, изобразяващи Бойко Борисов и Делян Пеевски. От "Величие" се появиха с макларън и ферари през юли и ги паркираха пред парламента. Обясниха, че им били "дадени за временно ползване от бизнесмен".