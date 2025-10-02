И.ф. главен прокурор ли е Сарафов? Според ВКС не е, но потърпевши ще са жертви на престъпления (Обзор)

Правната общност е разделена по темата

Борислав Сарафов не е и.ф. главен прокурор от 21 юли т.г. Това становище изразиха върховните съдии от Наказателната колегия на ВКС. Поводът е негово искане за възобновяване на две дела. Магистратите му отказват, защото според тях той може да заема поста и.ф. не повече от 6 месеца по силата на последните промени в съдебния закон, които влязоха в сила на 21 януари т.г. 6-месечният срок изтекъл на 21 юли, следователно Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор и не може да иска възобновяване на дела. Законът дава такова право на главния прокурор.

Решението завари Сарафов в Хага, където той участва в 19-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори и ръководителите на прокуратури на страните - членки, на Европейския съюз (ЕС). В понеделник пък ще е домакин на форум на балканските главни прокурори в София.

За това магистрати заподозряха, че новината може да е пусната умишлено точно в този момент, за да се уязви Сарафов пред колегите му от другите държави. Още повече че решението на Наказателната колегия на върховните съдии не било от тези дни, а още от 18 септември.

“Становището на ВКС не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС”, коментираха за “24 часа” от държавното обвинение.

Според прокурорите актът на Наказателната колегия на ВКС обаче ощетявал потърпевшите по наказателни дела, по които и.ф. главен прокурор е поискал възобновяване на делата. От съда уточниха, че те не били от т.нар. медийни дела, които се следят от журналистите. Това обаче няма голямо значение, защото за всеки потърпевш неговият случай е най-важен.

“Решението на ВКС не ощетява Сарафов, а пострадалите по наказателни дела, включително решенията на и.ф. главен прокурор да премести разследването на гибелта на Сияна в София, както и поемането от Националната следствена служба на делото за катастрофата с АТВ-то в Слънчев бряг”, смятат от прокуратурата. Това е така, защото

адвокатите на обвиняемите може да оспорят неговите разпореждания

по тези дела, позовавайки се на становището на ВКС. Впрочем това се отнася по всички казуси, по които Сарафов се е произнесъл от 21 юли до момента, а и занапред. Съдия Лада Паунова е шефка на Наказателната колегия на ВКС. КАДЪР: NOVA

Именно въз основа на решението на Наказателната колегия от 18 септември с две разпореждания от 2 октомври - едното на зам.-председателя на ВКС и шефка на Наказателната колегия Лада Паунова и едно на председателя на Второ наказателно отделение Бисер Троянов, е било отказано възобновяването на двете дела.

Темата се пренесе в парламента. От ГЕРБ заявиха пред “24 часа”, че няма да правят политически коментари на решения на независимата съдебна власт. “Не коментираме конкретни наказателни дела, няма и да тълкуваме конкретни решения”, посочват от партията.

В решението си Общото събрание на наказателните съдии припомнят, че Сарафов е и.ф. главен прокурор от 16 юни 2023 г. Той зае поста, след като ВСС освободи Иван Гешев за уронване на престижа на съдебната власт с израза “политически боклук”. През миналата година Сарафов беше номиниран за титулярен главен прокурор, но до избор така и не се стигна. Изслушването му беше насрочено за 16 януари т.г. Ден по-рано обаче всички парламентарни сили гласуваха промени в съдебния закон. Според тях започналата процедура за избор на главен прокурор се прекратява, защото ВСС, чиито членове са с изтекъл мандат, нямат право да избират тримата големи в съдебната система. Мандатът на кадровия орган изтече още през октомври 2022 г. Друг текст, който гласуваха депутатите, беше, че постът на временен шеф на ВКС, ВАС и главен прокурор не може да се заема повече от 6 месеца от един и същи човек. Промените в съдебния закон влязоха в сила на 21 януари 2025 г. ВСС прекрати процедурата за избор на Сарафов. Той атакува решението пред ВАС, който пък прати казуса в Конституционния съд. Сега предстои произнасянето му. В случай че текстът от съдебния закон бъде отменен, каквито очаквания има,

Сарафов пак ще се кандидатира за главен прокурор

Дни преди 21 юли обаче Прокурорската колегия на ВСС прие, че Сарафов трябва да остане на поста, защото изискването за 6-те месеца не се отнасяло за завареното положение, а той бил в такова.

Съдиите от ВКС обаче имат друг прочит на закона. Според тях разпоредбата имала т. нар. несъщинско обратно действие върху заварени правоотношения. Това означавало, че “законът се интересува да регулира отношенията оттук нататък, като не преурежда случаите за назад”.

“Конкретно за случая се налага извод, че лицето, което към момента на влизането на тази разпоредба в сила е определено да изпълнява функциите на главен прокурор, с изтичане на предвидените шест месеца занапред не може да изпълнява тези функции”, казват съдиите.

По темата правната общност е разделена от месеци. Учени юристи например застъпват виждането, че Сарафов е в заварено положение и 6-те месеца не се отнасят за него. Съдийската колегия на ВСС е на обратното мнение и поискаха ВАС да посочи своя следващ временен шеф, защото Георги Чолаков, чийто мандат изтече през ноември, не може повече да е на този пост. Затова той излезе в отпуск до 30 септември. Магистратите от ВАС пък върнаха топката на ВСС с аргумента, че не е тяхна работа да посочват временен шеф на съда.