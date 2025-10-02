ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Училищата на Родос и Закинтос ще затворят на 3 окт...

Влак блъсна и уби човек, легнал на релсите край Благоевград

Тони Маскръчка

2296
ЖП линия СНИМКА: Pixabay

Бързият влак от София за Петрич блъсна и уби човек на жп линията в благоевградския квартал "Струмско". Инцидентът е станал около 18,50 часа. Възрастен мъж е стоял до релсите и при наближаване на влаковата композиция е легнал на релсите. На място са екипи на полицията. 

От БДЖ съобщиха, че бърз влак №5615 (София 16:30 - Петрич 20:31) престоява в гара Благоевград - спирка поради инцидент след неправомерно пресичане на железопътната линия. Влакът ще продължи своето движение след приключване на следствените действия и разчистване на железния път.

Бърз влак №5616 (Петрич 17:30 - София 22:03) престоява на гара Симитли и се отменя в участъка Симитли - Дупница, а пътниците ще бъдат превозени с автобус.

ЖП линия СНИМКА: Pixabay

