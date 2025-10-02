“Заради войната” Радев вече не подписва кой да оглави ДАНС (Обзор)

Президентът: Ще манипулират изборите и ще задушават неудобните с компромати

Войната е тема, която налага България да има подготвени спецслужби. С този мотив лидерът на партията мандатоносител Бойко Борисов обясни защо трябва спешно да се придвижи изборът на техни началници. След блокажа между президента и управляващите Министерският съвет внесе, а депутатите задвижиха промяна, с която шефът на ДАНС ще се гласува от Народното събрание, вместо да се чака указ на Румен Радев. Президентът вече обяви, че няма да разпише за Деньо Денев, настоящ зам.-шеф и изпълняващ функциите на титуляр, след като Пламен Тончев бе пратен в комисията по досиетата.

Влошаването на отношенията между Русия и САЩ, крайно влошаване на тези между Русия и Европа, това ме притеснява. Светът уверено върви към война, казвам го с прискърбие. Агресията, която Русия употребява, е чудовищна, тя не спира, адекватните реакции, които Европа и Америка подготвят, няма да успеят и съм много притеснен. Трябва да имаме много добре организирани служби, коментира Борисов. Месеци наред службите били обезглавени “в зависимост от времето, в което Радев не е едноличен господар”.

Бойко Борисов настоява, че нищо не се отнема на президента. Снимка: 24 часа

След като удължиха до тъмно работния си ден, депутатите приеха със 120 гласа “за” на първо четене, че президентът вече няма да назначава с указ шефа на ДАНС.

Двама от БСП гласуваха “против”

заедно с опозицията. ПП-ДБ се раздели и 7 бяха против, а 10 се въздържаха, докато по-рано в комисия всички те бяха “въздържал се”.

По предложение на ГЕРБ мълниеносно текстът мина и на второ четене със 120 гласа.

“Избираният от тази зала председател ще налага порочна политическа воля. Това е заплаха за националната сигурност. Президентът е и върховен главнокомандващ, също така ръководи КСНС - няма как да не назначава с указ въпросния председател”, предупреди за противоконституционност Златан Златанов от “Възраждане”, който оглавява комисията на НС за контрол над спецслужбите. Закани се, че

поправката ще бъде отменена скоро

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов също като него обвини Наталия Киселова, че е нарушила правилника, като е разпределила закона не на ресорната комисия за спецслужбите, а на вътрешната. Генералът е сред въздържалите се, защото “в законите за ДАНС, ДАТО и ДАР е посочен един основен принцип при назначенията - че трябва да са политически неутрални”. И ако ще се избират от НС, този текст трябва да се отмени, тъй като парламентът - най-политическият орган в страната, ще ги избира с обикновено мнозинство.

“Не съм фен на Румен Радев, за мен той е руски трол

Не е въпросът персоната, а в институционалната обвързаност, за да се търси неутрален човек”, настоя той. Но Маноил Манев от ГЕРБ му припомни, че от няколко години лично от Атанасов и колеги от ПП-ДБ се водят дебати за назначаване на ръководител на ДАНС през парламента. Както и че лично Атанасов прокарал бившият им депутат Петър Петров да стане зам.-шеф на агенцията.

“Проблем е, че се премахва балансът. Деньо Денев, който саботира машинното гласуване, ще бъде награден”, настоя съпредседателят на ДБ Божидар Божанов.

На първо четене се промениха и законите за разузнаването и ДАТО, така че вместо с указ на президента по предложение на кабинета началниците им ще се избират с решение на НС. Но тяхното второ четене ще е след 3 дни, а не както с ДАНС - веднага.

На Радев не се отнема нищо, настоя Борисов. Година ме обвиняваха, че пазя личните му назначения - “ДАНС е оттогава, Тонев е оттогава, военното разузнаване - те са негови назначения”, допълни лидерът на ГЕРБ.

Намекна, че ген. Венелин Венев може да остане начело на военните разведки

От миналогодишните доклади на службите само този на “Военно разузнаване” бе одобрен от парламента.

На тезата, че Радев е направил компромис с указа за главния секретар на МВР, Борисов избухна: Какъв компромис е това, човек от кариерата, близък на Пламен Узунов. Там и Копринката, и Пламен Узунов са обекти, които доста заслужават внимание.

Окончателно подчиняват службите, реагира Радев.

И повярвайте ми, ще бъдат употребени не само за манипулация на избори, не само за прикриване на кражби, но и за композиране на компромати срещу неудобните и задушаване на всяка опозиция. Тези промени рушат баланса между институциите, коментира той. Съдебната власт вече била впрегната за това. Помните как сглобката похити конституцията. Пеевски оглозгва това, което е останало от нея, както оглозгва политически партии, първо ДПС, сега и ГЕРБ, на ред са и други, заяви още президентът.

“Румене, излез!” предизвика президента лидерът на ДПС-НН. Снимка: 24 часа

Бивши военни, полицаи и областни вече правят в президентството партия, разказа Пеевски и призова: Румене, излез!

В президентството в момента се пишат устави и се прави партия. Викат се хора - бивши областни управители, военни и полицаи. Това разказа лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски в кулоарите на парламента.

Той (Румен Радев - б.а.) няма право да използва сградата, институцията и всичко останало, за да прави партията си. Румене, излез!, призова Пеевски в четвъртък сутринта. Радев прекали. Това не е игра. Това е държава. Той си играе като един политик, продължи лидерът на ДПС. Надявал се Радев “да спре да използва президентството и офисите, и колите, и всичко за своята партия. И да излиза”. Миналата седмица мнозинството прие на първо четене, че колите на НСО не може да се ползват от служители на президентската администрация.

Не отговарям за параноята на някои хора, има си специален раздел в психологията, отговори президентът Румен Радев дали прави партия. Очаквам хората да реагират все повече на този ширещ се произвол. Моят устав е българската конституция и аз ще отстоявам до края, докато съм президент, заяви още той.

“Аз президент нямам, имам партиен лидер, който ползва всяко мероприятие, за да говори само срещу правителството” - с тези думи пък Бойко Борисов атакува Радев миналата седмица. “Не може да говори така, ако е държавен глава. Ако е партиен лидер и се приравнява с МЕЧ, “Величие” и тяхната реторика, може да си каже каквото си иска”, коментира лидерът на ГЕРБ. Ден по-късно на младежки партиен форум допълни, че президентът излъчвал “нервност, злоба и омраза” и вместо да е обединител на нацията, няма мероприятие, на което да пропусне да говори срещу политическия си опонент.