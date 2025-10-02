След 26 г. падна най-дългият ни мониторинг. ПАСЕ аплодира, но не и Надежда Йорданова – българката, която не подкрепи (Обзор)

Само Скопие против, а бившата правосъдна министърка от ДБ гласува “въздържал се”. Там тя се мотивира с изтеклите мандати в съдебната власт и ареста на Коцев, тук колеги я освиркаха

След 26 г. Съветът на Европа реши да затвори постмониторинговия диалог с България. С него институцията следеше върховенството на закона и борбата с корупцията у нас.

Той бе свален в сряда с мнозинството от 101 гласа от всички политически групи в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). Трите гласа “против”

очаквано дойдоха от Северна Македония, но изненадата бе “наша” -

единственият “въздържал се” бе бившата правосъдна министърка, сега депутатка от ПП-ДБ, Надежда Йорданова.

Обсъждаме приключването на диалога за постмониторинг с България не защото е постигнал целите си, а защото след 26 г. той е станал неефективен, каза Йорданова преди вота. И обясни, че още се борим с независимостта на съдебната система, където отдавна има изтекли мандати. От юли хиляди българи протестират срещу политически мотивираната репресия. Арестът на кмета на Варна се разглежда като част от тази тенденция. Опозиционни фигури са разследвани, други са игнорирани, допълни тя. На противоположното мнения бяха другите петима българи - Деница Сачева (ГЕРБ), Атидже Алиева-Вели (ДПС-НН), Михаил Митов (ГЕРБ), Илиан Йончев (БСП) и Красимир Йорданов (БСП), които се поздравиха с успеха. А след гласуването се чуха аплодисменти в залата.

България има 6 неразрешени области,

които още пораждат загриженост - съдебната система, борбата с корупцията по високите етажи на властта, свободата на медиите, правата на малцинствата, борбата с речта на омразата и насилието срещу жените. Това коментира люксембургският социалист Ив Крухтен, съавтор заедно с италианката Дебора Бергамини (ЕНП) на доклада, въз основа на който наблюдението пада. Иначе похвали България, че е постигнала значителен напредък.

Остават обаче много предизвикателства, затова отблизо ще се следят чрез бъдещи периодични прегледи.

За отпадането на мониторинга първо съобщи в социалните мрежи Деница Сачева, която е вицепрезидент на ПАСЕ: България е постигнала значителен напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на закона и защитата на човешките права.

И докато Йорданова още бе в Страсбург, у нас колегите ѝ от мнозинството в парламента освиркаха името ѝ и

я обявиха за национален предател

Къде са ПП-ДБ днес, партията на пуделите, да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува със Северна Македония срещу България? Национално предателство на тези хора, коментира лидерът на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски в кулоарите, а в залата също валяха гневни обвинения.

ИТН посветиха на Йорданова специална декларация. Станислав Балабанов дори прекъсна обсъжданията как от бюджета да се дадат пари заради безводието.

Защо работите срещу интересите на България? И ще продължите ли да работите така, докато вашата партия пламенно се нарича “Демократична България”?, обърна се той към отсъстващата Йорданова.

В опит да защити съпартийката си Атанас Славов от ДБ обясни, че резолюцията е правилно приета, но в нея има и определени препоръки. България има проблем с върховенството на правото, с правосъдието и правосъдната система, настоя той, вотът на Йорданова бил знак именно за това.

Като се прибере Надето от Европа, да обясни защо извършва национално предателство, не да ми говорите с фалшиви опорки. Разпрали сте се от корупция във вашата коалиция, нападна обаче Балабанов.

Станислав Анастасов от ДПС-НН дори поиска от водещия заседанието Драгомир Стойнев да наложи забележка на Славов - искал да заблуди цялата зала. И обясни, че по новите правила на ПАСЕ има само два варианта: или да бъде прекратен мониторингът, или да прерасне в пълен (такъв имахме до 2000 г.). Това щяло да даде възможност неприятели да ни атакуват на международната сцена.

Не можем да кажем “всичко е наред с правосъдието” на фона на влошаването на върховенството на закона и това е сигналът ни към обществото, обясни съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов.

Да цъкнем копче “за”, би било нелепо. Би било на свинче звънче и няма да ви казвам на кое свинче”,

заяви той.

Йордан Цонев от ДПС-НН припомни, че предния месец “направиха и донос, за да ни се спрат парите от Европа”.

Костадинов, какво ще кажеш, дайте им оценка. ПВУ - донос. Да не изброявам и другите доноси. Вие сте политически доносници в ущърб на България. Няма да ви позволим да овладеете по никакъв начин никаква система в България, закани се Цонев.

А Костадин Костадинов отвърна, че съдебната система е завладяна наполовина от ПП-ДБ, наполовина от ДПС и е много трудно да попаднеш на съдия, който не е от лобито на Пеевски или Прокопиев. След Шенген и еврозоната сега имзаме решение и за отпадане на механима, изтъкна Бойко Борисов приноса на правителството. Правосъдният министър Георги Георгиев специално благодари на Деница Сачева като ръководител на делегацията в ПАСЕ за успеха, както и на външния министър Георг Георгиев, който също е водил делегацията. Няма как да благодаря на Надежда Йорданова, бившата правосъдна министърка, която не е гласувала подкрепа на резолюцията. Тя и няколко колеги от Северна Македония. Всички останали единодушно са ни подкрепили, вметна Георгиев. По-късно той допусна, че

някой е оказал политически натиск върху Йорданова,

защото самата тя като министър е работила за отпадането на наблюдението (виж долу). И Сачева коментира в социалните мрежи, че Йорданова е изпълнила политическото решение на своята партия, въпреки че самата тя като правосъден министър се бореше за пaдането на този механизъм.

Министър Георгиев: Скоро ще падне и този за делата “Омо-Илинден”

Северна Македония е единствената страна, която гласува против отпадането на постмониторинговия доклад на ПАСЕ над България. Гласовете дойдоха от Бисера Костадиновска-Стойчевска, Мария Петрушевска и Беким Кьоку. По време на дебата те твърдяха, че “македонците не са включени в програмите за малцинствата, не получават помощ и нямат представители в консултативните органи”. Петрушевска пък обясни, че “езикът, литературата и историята на македонските малцинства” не се преподавали и им се пречело да създават организации за защита на правата си. А Стойчевска се оплака, че нейните “запитвания” към “друго правителство” - избягвайки да използва името България, били внесени в жалба до Скопие като “реч на омразата”.

Поведението им до голяма степен е обяснимо - преди 15 дни лично се явих пред комитета на министрите за групата дела на “ОМО-Илинден”. Близо 19 г. сме в процес на изпълнение по делата. Накратко: делата “ОМО - Илинден” нямат нищо общо с признаването на малцинствени права, както някои политици се опитват да твърдят, а са по правото на сдружаване, обясни правосъдният министър Георги Георгиев.

Той очаква през декември да се определи дата за затваряне на делата на “ОМО-Илинден”. Въпрос на време е, доволен е министърът от свършеното.