Оливие Вердон: Добрите отбори наказват грешките

Някой в София спечели 3 милиона от тотото

Джакпот Снимка: Pixabay

България има своя милионер №149 в историята на спортния тотализатор. 

Късметлията е от София и е участвал в играта "6 от 49" с пълно комбиниране по седем числа в четирите области на фиша със залог от 42 лева. Печелившата комбинация в играта е 2, 8, 16, 23, 39, 43. Освен милионерския джакпот от 2 911 521 лева играчът прибавя към печалбата си и шест петици на обща стойност 10 791 лева. Така сумата, която получава, става 2 922 313 лева.

За тираж №80 в неделя джакпотът в "6 от 49" започва директно от 2 000 000 лева и се очаква сумата да надхвърли 2 150 000 лева.

Джакпот Снимка: Pixabay

