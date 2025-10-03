"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заседанието на Народното събрание ще започне с блицконтрол от 9:00 часа, предвижда програмата на депутатите за днешния пленарен ден.

Съгласно парламентарния правилник, в рамките на блицконтрола в първия петък на всеки месец министър-председателят и вицепремиерите отговарят на актуални устни въпроси от народните представители.

От 11:00 часа е предвиден редовен парламентарен контрол. В него ще участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министрите Петър Дилов, Жечо Станков, Мирослав Боршош, Даниел Митов, Борислав Гуцанов, Атанас Запрянов, Красимир Вълчев и Мариан Бачев, пише БТА.