Изслушват столичната "Топлофикация" на извънредно заседание на общинския съвет

Столичният общински съвет ще заседава извънредно днес от 10:00 часа заради необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ с между "Топлофикация София" и „Булгаргаз". Това предвижда дневният ред на Съвета, публикуван на сайта на Столична община.

Единствената точка е изслушване на изпълнителния директор на „Топлофикация София" Петър Петров и председателя на Управителния съвет на дружеството Милена Ценова. Те ще представят информация относно необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ между „Топлофикация София" ЕАД и „Булгаргаз", във връзка с постъпило предложение от държавното дружество. Очаква се да бъде обсъдена и готовността за предстоящия отоплителен сезон, както и планираните ремонтни дейности.

В края на миналата седмица от групата на „Спаси София" поискаха свикване на извънредно заседание на Столичния общински съвет, на което да бъдат изслушани изпълнителният директор и ръководството на „Топлофикация София" заради ремонта в квартал „Дружба 2".

На 29 септември от "Топлофикация София" публикуваха графика за спиране на топлоподаването в квартал "Дружба 2". От дружеството уточниха, че ремонтът ще започне с монтиране на спирателна арматура, заради която се предвижда спиране на топлоподаването за целия квартал и комплекс "Цариградски" за периода от днес до 6 октомври.