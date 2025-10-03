Съдия: Всички решения на главния прокурор от 21 юли могат да бъдат оспорвани

Отдавна нямаме главен прокурор. Имаше назначен изпълняващ длуъжността, чийто срок съвсем основателно Върховният касационен съд е приел, че е изтекъл. Това коментира по Би Ти Ви Атанаска Дишева, която е член на съдийската колегия във Висшия съдебен съвет.

Поводът е изявлението на ВКС, че и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов не може да иска възобновяване на дела, защото неговите правомощия като такъв са изтекли още на 21 юли, когато изтекоха 6-те месеца от влизане в сила на последните промени в съдебния закон.

"Отдавна се очакваше подобно решение, което да дойде от ВКС. Добре, че се случи. Това безвремие трябваше да приключи", каза още тя.

По думите й проркурорската колегия на Висшия съдебен съвет на два пъти се произнесла, че 6-месечен срок, който изтече на 21 юли тази година, не се отнасял за него, защото той бил заварен случай. В този смисъл органът на назначението - прокурорската колегия, има решение, което казва: "Това е сегашният главен прокурор".

"Главният прокурор има иключително правомощие да сваля депутатски имунитет. И ако след 21 юли например Сарафов е направил искане на сваляне на имунитет на депутат, Народното събрание, ако възприеме тълкуването на ВКС щ, може да каже нямаме сезиране, не сме ангажирани да се произнасяме по този въпрос, защото той не е по силата на закона главен прокурор.

Всички решения на главния прокурор от 21 юли могат да бъдат оспорвани. Той може да претендира чисто формално, че е главен прокурор.

Целият пленум на ВСС трябва да се занимае дали Сарафов може да продължи да изпълнява изпълняващ длъжността главен прокурор.

"Народното събрание бързо също трябва да открие процедура по избор на членове на ВСС", настоя съдия Дишева. И добави - в противен случай ще продължим да се въртим в омагьосан кръг. Според нея Сарафов ще продължи да претендира да е изпълняващ длъжността главен прокурор.

"Това, което е разумно да се направи, ако прокурорската колегия препотвърди решението си, е въпросът за Борислав Сарафов да се отнесе до Върховния административен съд", отбеляза Дишева.