Човек загина при катастрофа на Кресненското дефиле (Обновена)

Човек е загинал при катастрофа на Кресненското дефиле около 7 часа тази сутрин.

По първоначална информация челно са се блъснали тир, тежкотоварен камион и малък микробус с около 8 човека в него. Предполага се, че те са пътували за Гърция. Камионът е идвал от Сандански към Благоевград, съобщи БНТ.

Според шофьора на тежкотоварния камион, бусът се е движил в насрещното право към тира. Предполага се или че водачът на буса е заспал, или е поднесъл заради лошото време в района. Всички пътници от буса са настанени в спешното в Благоевград с несериозни травми.

Ограничено е движението при км 390 на път I-1 Благоевград - Кресна поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут: път II-19 Симитли - Гоце Делчев - III-198 Гоце Делчев - Марино поле - АМ "Струма" и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".