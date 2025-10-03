Заради интензивните валежи реките в Търново са под постоянно наблюдение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът на Велико Търново Даниел Панов разпореди постоянно наблюдение на нивата на река Янтра и притоците й във връзка с валежите.

Мярката е изцяло превантивна и е предвид очакваното сериозно увеличение на интензивността на дъжда през следващите 30 часа. За 3 октомври Националният институт по метеорология и хидрология е обявил оранжев код за региона заради очакваните значителни валежи.

Телеметричната система, изградена от община Велико Търново, дава данни в реално време, събрани от радарните сензори на три локации – при моста в кв. „Чолаковци" и в с. Пушево за р. Янтра и в Килифарево за р. Белица.

В момента нивото и на Янтра, и на Белица все още е под нормите за сезона, предвид продължителната суша.

Експертите и екипите по сигурността в община Велико Търново имат готовност за незабавна реакция. Кметовете и кметските наместници на населените места също имат указания да следят нивата на водоемите – малки реки, дерета, язовири, както и за активизиране на свлачищни процеси.