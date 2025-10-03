Кметът на Созопол призова жителите на общината да останат по домовете си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Силен вятър и проливен дъжд има на територията на община Созопол от няколко часа, съобщи на официалната фейсбук страница на Общината кметът Тихомир Янакиев.

"Призовавам всички граждани, на които не им се налага спешно да излизат, да си останат по домовете", апелира кметът.

Поради лошите метеорологични условия е имало проблеми с електрозахранването в целия град. "Към настоящия момент единствено в някои части на Стария град все още няма ток", уточнява кметът.

Общинските екипи продължават да събират информация за състоянието във всички населени места на територията на община Созопол.

Във фейсбук кметът съобщи още, че пътят Созопол – Бургас е отворен за движение.