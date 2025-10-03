ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо с идея как да преборим сушата

Евакуират няколко човека от бургаската вилна зона "Черниците" заради влошената обстановка

Александър Джартов КАДЪР: NOVA

Заради влошената метеорологична обстановка предстои да бъдат евакуирани няколко души от бургаската вилна зона „Черниците".

Автомобил, който може да се придвижва по вода, ще бъде изпратен да евакуира четири – пет човека от вилната зона, съобщи главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в ефира на Нова телевизия.

В област Бургас и в страната като цяло ситуацията постепенно започва да се нормализира, допълни Джартов, въпреки прогнозите преваляванията на отделни места да продължат до края на днешния ден.

Нашите екипи са в готовност да окажат съдействие на гражданите, които имат необходимост от такова, каза още Александър Джартов.

Беше обявено бедствено положение на територията на община Царево, вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

