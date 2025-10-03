ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо с идея как да преборим сушата

BG ALERT се задейства в Бургас, квартал "Меден рудник" е блокиран заради наводнения (Видео)

Тони Щилиянова

снимка: Dimov Dimov, фейсбук

Учебният процес днес е преустановен в общините Царево, Приморско и Созопол

Рано сутринта най-големият бургаски квартал "Меден Рудник" остана блокиран, тъй като улицата, която го свързва с центъра на града бе наводнена. Десетки коли останаха във водния капан с часове.

Областният управител на Бургас Владимир Крумов свика Областния щаб за бедствия и аварии във връзка с усложнената обстановка в общините Бургас, Царево, Приморско и Созопол.

Най-сложна остава ситуацията в община Царево, където е обявено бедствено положение. Измереното количество валеж там към 4:00 часа тази сутрин в е 220 л/кв.м.

Учебният процес днес е преустановен в общините Царево, Приморско и Созопол с цел минимизиране на риска при пътуване на учениците. Спешният медицински център в гр. Царево е преместен в сградата на Службата по пожарна безопасност, където са разположени екипите и линейките.

Областният управител активира системата за ранно предупреждение BG Alert за южните общини на област Бургас заради наводнени пътища, силен вятър и обилен дъжд. Призивът към гражданите е да не пътуват до нормализиране на ситуацията.

Има засегнати електропреносни съоръжения, по всички тях се работи, а електроподаването в Созопол вече е възстановено.

Няма затворени пътища от републиканската пътна мрежа.

Работата на щаба продължава на терен.

