Малкият Иванчо с идея как да преборим сушата

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Затвориха цял район в Пловдив заради потопа, мръсотии бликат от тръба на колектора

24 часа Пловдив онлайн

Колите почти плават по ул. "Индустриална". Кадър и видео: Фейсбук/Забелязано в Кючука

Още преди месец кметът на район "Южен" подал сигнал до ВиК, че при проливен дъжд ще има наводнения

Цял район в пловдивския квартал "Кючук Париж" е отцепен, а преминаването в отсечката от кръстовището с Кукленско шосе и улица "Индустриална" до другото кръстовище на бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Братя Бъкстон" е забранено, съобщиха от градската управа. Причината е наводнен участък с мръсотии от тръбата на Южния обходен колектор, за което снощи писахме.

Екипи на Пожарната, на доброволческото формирование „Пловдив 112" и на „Гражданска защита" цяла нощ са изпомпвали, твърдят от местната власт.

 Градоначалникът Костадин Димитров, кметът на район „Южен" Атанас Кунчев, директорът на Пожарната ст. комисар Васил Димов, представители на ВиК са били на място, за да решат какво да правят.

Още преди месец кметът на район "Южен" е подал сигнали, че пълната с вода тръба ще наводни улиците при пороен дъжд, а изпълнителят ДЗЗД „Екопроект" е обещал да реши проблема. Последното предупреждение за риск от наводнение е било отправено миналата седмица. Тогава от ДЗЗД „Екопроект" за пореден път са декларирали, че ще вземат мерки. Но такива, както е видно, не са били предприети.

Сега за пореден път са поели ангажимент днес да сложат помпи, за да изпомпват водата от колектора, посочват от общината.

В същото време хората в района са отчаяни от положението, в което се намират. Нивото на водата стига до праговете на вратите на автомобилите.

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание