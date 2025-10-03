Парламентът бърза да свали хората на Румен Радев от колите на НСО, но няма кворум

След като на 11-часово заседание снощи депутатите набързо отрязаха възможността президентът да подписва указ за назначенията на шеф в ДАНС, ДАР и ДАТО, днес се разбързаха да отрежат колите на НСО за администрацията му.

Точката за второ четене на промените в режима на Агенцията за национална сигурност бяха предложени като извънредна точка днес от председателстващия заседанието Драгомир Стойнев от БСП. Промяната мина вчера на комисия, с новите текстове НСО няма да кара администрацията на президента Румен Радев.

Не са на лице извънредни обстоятелства, настоя Петър Петров от "Възраждане". И обяви, че на председателски съвет днес Стойнев се е оправдал с председателя на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Маноил Манев от ГЕРБ. "Това е нарушение на правилника, няма нищо извънредно. Дали ще вози НСО или не администрацията на президента, не е въпрос с неотложна спешност за НС", настоя депутатът.

Александър Рашев от ИТН поиска проверка на кворума. Един депутат не достигна до покриване на минимума - само 120 се регистрираха и Стойнев обяви 15 мин почивка.

За днес има блиц контрол и парламентарен контрол. В залата са премиерът Росен Желязков, както и вицепремиерите Томислав Дончев и Гроздан Караджов.

След почивката кворум вече имаше, а колите на НСО влязоха като втора точка в дневния ред. БСП веднага поискаха нова проверка за кворум. Христо Гаджев от ГЕРБ поиска удължаване на работата и изчерпа и третата проверка на кворума. Повече опции за преброяване няма, т. е. опозицията няма как да провали заседанието.