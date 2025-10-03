ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо с идея как да преборим сушата

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21420416 www.24chasa.bg

Прекъснато е електрозахранването около КАТ-Бургас

1172
СНИМКА: КАТ/АРХИВ

Прекъснато е електрозахранването в района на сектор "Пътна полиция" към КАТ – Бургас, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в града. Поради това временно е преустановена работата с граждани.

От дирекцията уточняват, че още от вчера не функционира и автоматизираната информационна система "Административно-наказателна дейност" (АИС-АНД), като причината е технически проблем. Всички услуги, изискващи достъп до системата, включително тези чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са временно недостъпни.

"Призоваваме гражданите, които са планирали посещение в КАТ – Бургас, да променят плановете си до възстановяване на нормалния работен процес", посочват от ОД на МВР – Бургас.

СНИМКА: КАТ/АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание