Прекъснато е електрозахранването около КАТ-Бургас

Прекъснато е електрозахранването в района на сектор "Пътна полиция" към КАТ – Бургас, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в града. Поради това временно е преустановена работата с граждани.

От дирекцията уточняват, че още от вчера не функционира и автоматизираната информационна система "Административно-наказателна дейност" (АИС-АНД), като причината е технически проблем. Всички услуги, изискващи достъп до системата, включително тези чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са временно недостъпни.

"Призоваваме гражданите, които са планирали посещение в КАТ – Бургас, да променят плановете си до възстановяване на нормалния работен процес", посочват от ОД на МВР – Бургас.