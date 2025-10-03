Екипи на общинските предприятия и пожарната в Русе работят по сигнали за паднали дървета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Екипи на общинските предприятия „Паркстрой", ДЗЗД „Паркстрой", „Комунални дейности" и "Обществен ред и сигурност" реагират на постъпили сигнали за паднали дървета и клони в Русе вследствие на продължаващия силен вятър.

На терен действат и служители на „Пожарна безопасност и защита на населението", които приоритетно премахват паднало дърво на ул. „Плиска".

Инцидентът временно затруднява движението в участъка, като автобусите по линии 11, 27, 28 и 29 са пренасочени по ул. „Тулча", ул. „Цветница" и ул. „Битоля", откъдето отново се включват в маршрута си по ул. „Плиска". Заради скъсана контактна мрежа тролейбусите изчакват на място, а екипите на „Общински транспорт Русе" работят по отстраняването на проблема. Това съобщиха от пресцентъра на община Русе.

На телефон 112 са подадени сигнали за паднали дървета по улиците „Николаевска", „Юндола", "Сливница", "Димчо Дебелянов", "Белослав" и др., в кварталите "Чародейка" и „Цветница" и на други места в града. Дейностите по почистване на дървесната маса продължават.

По данни на Хидрометеорологичната станция вятърът е пулсиращ с посока изток–североизток, със сила до 20 м/сек (72 км/ч). Отчетеното количество валежи за последното денонощие е 17,7 л/кв. м.