Васил Терзиев активира BG-ALERT заради сняг на Витоша (Снимка)

Кметът на София Васил Терзиев активира системата BG-Alert заради сняг на Витоша.

В 9:23 ч. столичани получиха съобщение от системата за образуване на снежна покривка на подходите, водещи към природен парк "Витоша". Подходите остават временно затворени за МПС.

В съобщението пише още, че има опасност от падащи дървета и клони. То е подписано от кмета на Столичната община.

По-рано днес Областният управител на Бургас Владимир Крумов активира BG-ALERT за южните общини на област Бургас заради наводнени пътища.