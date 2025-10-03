Бойко Борисов за президента: Първо той започна атака към правителството, месеци наред

Когато от стъклена къща хвърляш камъни, е нормално някой да ти счупи къщата и на теб, обясни той по адрес на законовите промени, свързани с президентски правомощия

КС не е е независим орган. Това е горната камара на парламента в други държави, каза лидерът на ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отрече с последните законодателни изменения управляващото мнозинство умишлено да атакува президента Румен Радев. Направи го малко преди парламентът да подхване решение, с което да забрани на администрацията на държавния глава да ползва автомобилите на НСО.

"Първо има целенасочена атака към правителството от него, месеци наред. Когато от стъклена къща хвърляш камъни, е нормално някой да счупи къщата и на тебе. Той го правеше целенасочено всеки ден", настоя Борисов.

Бившият премиер настоя, че президентът се вози в най-хубавите тактически оборудвани автомобили.

"Никой не пипа на жена му, на вицепрезидента охраните и всички екстри, които има. А администрацията с какво е различна от тази на МС, или на НС? Кои коли му взимаме на Радев? Министерствата и админстрациите си правят обществени поръчки, да си направи и той", настоя лидерът на ГЕРБ.

"Министърът носи цялата отговорност в даден ресор, не съм чул негов секретар да носи отговорност за нещо. Да си купят мерцедеси, БМВ, каквото искат и да обяснят защо в НС се возят на Шкоди, а те на мерцедеси. Бюджет ще се даде. Те ще си го защитят. Имат нужда от 100-200 автомобила, такава марка, този клас и ще им се дадат пари от бюджета", разви теорията си той.

"Ние нямаме като във Великобритания крал, за да му се вземе нещо. Кое му се взима на Радев - никой не му взима вила, коли, нищо.", настоя Борисов.

Борисов не е притеснен дали президентът си прави партия. Копринката и Пламен Узунов ще излязат на светло, вметна той. А на въпрос кога ще подаде сигнал срещу тях, след като толкова ги обвинява, той каза: Като дойде нов главен прокурор.

Борисов настоя, че не коментира поведението на Румен Радев и защити промените, които снощи НС прие и остави назначаването на шефове на спецслужби на депутатите. "Той еднолично ги назначаваше със служебни правителства (шефовете на ДАНС, ДАР и ДАТО - б.р.). Сега всички ще се назначават от парламента, парламентарна република", отсече той.

Цялостната ситуация с президентските права обаче Борисов определи като "проблем на конституцията". "Има разминаване. Прав е като казва, че е избран пряко. Ако сме по системата на Франция, той ще назначава и премиера. В Германия е обратното - Бундестагът избира президента. Ние сме по скоро по немския модел", заяви лидерът на ГЕРБ. На въпрос означавали това, че подкрепя идеите на някои формации за цялостното премахване на президентската фигура, той каза, че няма нужда.

"Той си е избран честно абсолютно и е в правото да е там по закон. Поведението му после 4 г. да разделя нацията по всички теми, да харесва само МЕЧ, "Величие" и "Възраждане", които вървят по него и да ползва неговите хора в КС да вкара "Величие" в НС, за да внасят вотове...", продължи обаче Борисов. И настоя, че тримата избрани от Радев за конституционни съдии са били "инициатори за всичко, което се случи с "Величие". Независими са друг път. КС не е е независим орган. Това е горната камара на парламента в други държави", заяви Борисов.

Той иронизира и поведението на опозицията, която тази сутрин успя да събори кворума, след което той бе подсигурен. "Не искат да се регистрират за кворум сутрин, след това на третия път, за да вземат надницата, виждате как притичват ПП и ДБ, за да не си загубят парите", каза депутатът.

Очаквайте подробности