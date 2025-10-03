Бургас обяви частично бедствено положение, вилна зона е под вода, има обърнати лодки (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Рекордните 250 л/кв.м. дъжд са се изсипали в "Черниците" , пропаднал е мост

Със заповед на кмета Димитър Николов на територията на община Бургас се въвежда частично бедствено положение. То ще бъде в сила до 6 октомври, съобщиха от общинския пресцентър.

Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на Бургас, кварталите, Рибарско селище, с. Маринка , вилна зона "Черниците", съобщиха от общинския пресцентър.

Според данните на хидрометеорологичната станция във в.з. Черниците за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд.

Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона. В кв. „Крайморие" количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на Рибарското селище е 117 л/кв.м.

Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. „Победа". Движението от к/с „Меден рудник" към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили в района на магазин „Мосю Бриколаж", които се оказаха във воден капан рано тази сутрин.

Затворен е сухопътният достъп до рибарското пристанище „Крайморие", там има преобърнати 5 лодки.

Кметът на Бургас свиква и Общинския кризисен щаб. При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони.

Движението на автомобили в района на Рибарското селище и „Черниците" е ограничено.

Частичното бедствено положение ще бъде в сила до 6 октомври.