Малкият Иванчо с идея как да преборим сушата

Условията в планините не са подходящи за туризъм

720
Времето не е подходящо за планина. СНИМКА: АРХИВ

Условията в планините не са подходящи за туризъм, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Навсякъде има валежи от дъжд или от сняг, времето е облачно, има мъгла, а температурите са отрицателни.

В планините ще е облачно с валежи от сняг, съобщиха на сайта си от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Снежната покривка ще продължи да се увеличава. По високите планински проходи ще има навявания. Ще духа силен и бурен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 1°, на 2000 метра – около минус 2°.

