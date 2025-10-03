Шестокласниците на изпит по математика днес, оценки - само ако ученикът иска

Обичайният тест по математика, който прави всяко училище в началото на 6-и клас, тази година ще е централизиран - с унифицирани задачи. Ще го държат днес всички шестокласници.

Това съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Резултатите от теста ще се впишат като текущи само ако ученикът пожелае и по преценка на учителя.

Всъщност резултатите ще се използват като инструмент за подкрепа – за да покажат къде са необходими допълнителни усилия при работата с децата, обясниха експерти.

Общият тест ще е именно в 6-и клас - малко след прехода на децата от начален към прогимназиален етап, когато се срещат с нови учители, а понякога изцяло сменят училището и средата си. Целта е да проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика - доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или други фактори, уточниха от МОН.

Тестът ще се проведе в две сесии на обяд, като часовете са избрани така, че да са между смените в училищата на двусменен режим на обучение, за да се избегне излишна натовареност за учениците, учителите и родителите. В по-малките училища, където всички шестокласници могат да се включат едновременно, изследването ще се проведе в една сесия.

И тази година националното входно изследване ще бъде изцяло онлайн, както беше миналата година за деветокласниците. Всеки ученик ще влиза в работната платформа чрез уникален QR код, генериран за неговото устройство и потвърдено от учителя-наблюдател.

Учениците ще имат 40 минути за решаване на теста, който ще съдържа 11 задачи с избираем отговор и 2 с кратък свободен отговор с практическа насоченост.

Централизираното входно ниво ще помогне в няколко посоки – навременно да се открият затрудненията и пропуските на учениците и заедно с учителите си да работят по-активно и приоритетно над тях. От друга страна, изследването ще даде обективна информация на национално ниво, която ще послужи за разработване на мерки за повишаване на математическата грамотност на учениците и промяна в учебните програми.

Всяко училище ще получи обобщени данни и справки, с които също ще може да анализира резултатите си и да предприеме конкретни стъпки за подобрение.