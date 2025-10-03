ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две села в община Враца без ток заради мокрия сняг

85 л/кв. м са валежите в Смолян, дъждът продължава над 24 часа

Дъжд Снимка: pixabay

Над 24 часа продължава дъждът в област Смолян. В Смолянското село Арда е измерено най-голямо количество на валежите за последното денонощие – 90 литра за квадратен метър, а в Смолян - 85 литра за квадратен метър. Това съобщиха от Метеорологичната станция на вр. Рожен.

Обстановката в областта след непрестанния дъжд е нормална, няма проблеми с инфраструктурата, нито селища без ток, заяви пред БТА заместник областният управител Андриян Петров.

В с. Загражден падналият дъжд е 80 л/кв. м, в Чепеларе – 74 л/кв.м. В района на Рожен измереното количество на валежите е 64 л./кв. м за последните 24 часа.

