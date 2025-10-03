Паднали камъни затвориха пътя за Бачково

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Много сигнали за съборени дървета има в Пловдив и Асеновград

Късно снощи временно е бил затворен участък от пътя за Бачково поради паднали камъни на пътното платно, съобщават от Пожарната в Пловдив. Към този час движението по трасето се осъществява нормално.

26 сигнала за произшествия са регистрирани през изминалото денонощие в дежурния оперативен център на Пожарната служба в града. От тях 10 са за паднали дървета и клони върху пътното платно и превозни средства. Регистрирани са и 3 в Асеновград.

Пожарникари и спасители от сектор „СОД" работят и към този момент по сигнали за отводняване на мазета, гаражи, подземни паркинги на жилищни сгради и подлези. Те са над 20 засега. Екипи дежурят и по възлови булеварди в Пловдив. Изпратени са и патрули от полицията.

На територията на областта няма населени места с прекъснато електрозахранване и няма постъпили данни за бедстващи или пострадали хора.

От Пожарната съветват гражданите да избягват паркирането под дървета и близо до неукрепени конструкции.