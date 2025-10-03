Премиерът за BG Alert: Системата работи и е полезна

Отпадането на механизма по мониторинг показва, че по отношение на права на човека, демокрация и върховенство на закона България е постигнала необходимите критерии, заяви Росен Желязков

На снимката (с Доналд Тръмп - б.р.) аз не съм восъчна фигура. Другите въпроси може да ги зададе към тези, които носят авторските права на изображението, заяви той по адрес на коментарите по снимка, за която се твърди, че е фалшива

Две седмици след като премиерът Росен Желязков постави задача на 5 министерства да се справят с проблемите, свързани със системата за ранно предупреждение за бедствия и аварии BG Alert всички областни управители и техни представители са минали през обучение. Това обяви министър-председателят по време на днешния блиц контрол на въпрос от Кирил Веселински от МЕЧ.

"Системата работи. Днес 5 пъти е използвана в Бургас и дава своите положителни резултати - това, че конкретно население, по определени признаци са навреме предупредени", обясни Желязков.

Той напомни, че преценката за изпълнение на системата зависи от "тези, които имат компетенции да боравят с нея, по начина и ескалацията, предвидени с системата". Тя е полезна и изпълнява своите функционалности, настоя премиерът.

Това обаче не удовлетвори Веселински, който обяви, че кмет, избран от ГЕРБ е обявил днес, че системата не е сработила и Царево е под вода. "След цяло лято безводие, сега българските граждани се дават, защото системата не е сработила, сработи преди един час... Взимайте оставката на Даниел Митов (вътрешният министър - б.р.) . Покажете, че сте премиер, че не сте формален такъв и му я поискайте", настоя депутатът.

Веселински опита да зададе въпрос и за снимките, на които Росен Желязков позира с фигурите на американския президент Доналд Тръмп и жена му. "Снимате ли се с восъчни фигури - на Тръмп и на Мелания", попита депутатът. Председателстващия заседанието Драгомир Стойнев заяви, че този въпрос е в нарушение на правилника, но остави министър-председателят да реши дали да отговори.

"На снимката аз не съм восъчна фигура. Другите въпроси може да ги зададе към тези, които носят авторските права на изображението", отговори с усмивка премиерът.

Желязков коментира и решението на ПАСЕ за отпадане на механизма за мониторинг към България. "Това е изключително положителна новина за България. От десетилетия тегнеше върху редица правителства. Отпадането на този механизъм означава, че в основните компоненти в дейността на наблюдението от страна на ПАСЕ по отношение на права на човека, демокрация и върховенство на закона България е постигнала необходимите критерии", заяви премиерът.