Делян Пеевски: Администрацията на президента е разпищолена. Румен натиска медиите

Делян Пеевски СНИМКА: Николай Литов

Никакви коли на президента, на Румен, не се отнемат, а на администрацията, която е разпищолена и пътува със супер луксозни коли.

Така лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски коментира ускореното движение по законопроекта им, свързан с колите на НСО - от формацията искат да ограничат възможността на администрацията на Румен Радев да ги ползва.

"Гледах го как е истерясал вчера. Жалка гледка. Пак ходи по някакви места и се чуди как да се скатае да го отразят. Страда особено", коментира той държавния глава. И обвини медиите, че не "вдигат" темата "как е натискал БНТ. "Има натиск, Румен натиска медиите", настоя Пеевски. И заяви, че президентът е "истерясал защо се сменят шефовете на службите, които са правили похлупаци върху Копринката и цялата му банда".

