ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола аварира на Прохода на Републиката, движението...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21421098 www.24chasa.bg

Силен вятър събори дървета в Разградско, село Кара Михал е без ток

1740
Паднало дърво. Снимка Архив

Село Кара Михал, община Самуил, е без електричество. Това се случи заради запалил се трафопост и табло ниско напрежение, съобщиха от областната администрация в Разград. 

От Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Разград съобщиха, че подадените досега сигнали за паднали дървета на пътното платно поради силния вятър са осем. Те са в пътни участъци в общите Лозница, Исперих, Кубрат, Завет.

По информация на областния съвет по сигурност вследствие на бурния вятър има паднали дървета по пътя Исперих-Лудогорци и пътя за Русе след Цар Калоян.

В населените места в лознишките села Крояч и Гороцвет също са регистрирани паднали дървета. Няма информация за пътнотранспортни произшествия вследствие на влошените метеорологични условия на територията на област Разград, допълват от областната администрация.

Паднало дърво. Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?