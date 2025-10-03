Изборът на кариерен път може да се окаже доста предизвикателен за младите хора. Пазарът на труда се развива изключително динамично – едни професии губят своята важност, а други тепърва навлизат. Училищното образование често оставя празнина между теорията и практиката, като наученото рядко намира приложение в действителност. Дуалното гимназиално обучение се появява като мост между теорията и практиката, който осигурява на учениците реалната връзка с работната среда. Този модел на обучение подготвя младите хора с необходимите умения и им предоставя ценната възможност да ги интегрират още по време на средното си образование.

dm България е един от основните партньори на проекта „Дуално обучение в България“ съвместно с Австрийската търговска камара. Компанията влиза в проекта през 2016 г., а през 2019 г. инициира въвеждането на изцяло нова професия в България – „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“ и специалността „Осигуряване на продуктова информация“. Въвеждането на тази нова професия е продиктувано от бързото навлизане на нови козметични и битови продукти в ритейл сектора и нуждата от квалифицирани специалисти, които да консултират потребителите. dm България подкрепя развитието на още три професии в няколко професионални училища в страната – „Икономист“, „Спедитор-логистик“ и „Продавач-консултант“.

Десислава и Румяна

По време на целия курс на обучение представители на dm България посещават партньорските гимназии и провеждат различни обучения, чиито теми идват от реалната работна среда. През последните две години от училищното образование учениците, обучаващи се по дуална форма, провеждат платена практика в dm магазин под менторството на обучен управител. Например през 2025 г., дуалното обучение с подкрепата на dm България се превръща в трамплин към успешна кариера и сигурно професионално бъдеще за шест млади и амбициозни личности. Моника, Антония, Десислава, Румяна, Теодора и Теодор избират да продължат професионалния си път в dm и след приключването на практиката си и завършването на 12. клас. Техният опит е най-доброто доказателство за ефективността на дуалното обучение и защо dm е предпочитан работодател.

Моника

Младите хора осъзнават, че само теорията не е достатъчна. Моника, една от участничките в програмата, е била убедена, че дуалното обучение ще ѝ осигури реален практически опит и ще я подготви по най-добрия начин за живота след завършването. Тази мотивация за придобиване на конкретни умения и увереност в бъдещата професия е първата стъпка към успешна кариера. Антония пък споделя, че за нея работата не е била тежка или изморителна, а по-скоро "глътка въздух" от училището, начин да разпусне. Тя прави всичко с удоволствие, благодарение на непрекъснатата подкрепа от учителите и колегите на работа.

Антония

В dm Тони е усвоила отговорност, работа в екип и комуникация. Моника е придобила умения за добра комуникация с клиенти, работа в екип и справяне с реални ситуации, а Теодора е развила способността да взима решения в реална работна среда. Тони подчертава, че именно в dm е научила, че успехът и резултатът зависят от целия екип, а не от един човек. Деси допълва, че благодарение на обучението си е свикнала да комуникира ясно, да се доверява на колегите си и да си помагат взаимно по време на работния процес.

Плюсовете, които учениците виждат в дуалната форма на обучение, са много: получават опит в реална работна среда, изграждане на умение за работа в екип, придобиване на увереност и разбира се, получаването на възнаграждение. Всяка монета обаче си има две страни. Руми определя като минус съчетаването на работа и училище, което е доста натоварваща и трудоемка задача. Това от друга страна учи практикантите да бъдат по-организирани и стриктни. Теодор

Но защо вече завършилите ученици избират да продължат кариерата си точно в dm България? Отговорите са единодушни и подчертават няколко ключови аспекта. Деси споделя: „След завършването на практиката ме мотивира добрата атмосфера в екипа и отношението на колегите. Работната среда ми показа, че тук мога не само да прилагам наученото, но и постоянно да се уча и израствам.“ Руми също подчертава, че колективът е това, което я е накарало да остане в компанията. Комбинацията от позитивна работна среда, възможности за развитие, чувство за принадлежност и силен подкрепящ екип са основните причини за лоялността на учениците към dm и желанието им да изградят дългосрочна кариера в рамките на компанията.

Чрез комбинация от реален практически опит, подкрепяща работна среда, менторство от обучени управители и ясни възможности за развитие, dm успява да привлече и задържи младите таланти.

Както обобщават самите участници, дуалното обучение за тях е:

Опит, отговорност, развитие

Урок, възможности, растеж

Приключение, приятелства, динамика

Тези думи рисуват картина на едно обогатяващо преживяване, което води до дългосрочна ангажираност и успешно професионално бъдеще. dm България инвестира в младите хора, а те от своя страна избират да инвестират своето бъдеще в компанията, доказвайки успеха на дуалната форма на обучение.