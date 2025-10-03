ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Огромни вълни заливат вълнолома във Варна (Видео, снимки)

Надежда Алексиева

Снимки и видео: Орлин Цанев.

Огромни вълни заливат вълнолома на Морска гара във Варна, видя "24 часа". Бурен вятър бушуваше през нощта, към момента няма сериозни щети.

Осем са падналите дървета в различни части на града, няма пострадали хора, съобщи дежурният в общината.

Метално заграждение от строеж е паднало върху три коли на улица "Димитър Пешев" в квартал "Владиславово", то е отстранено, както и всички дървета, от екипи на пожарната.

Стълб за улично осветление на улица "Зограф"16 в район "Одесос" е дал на късо и е имало искри от него, но е обезопасен.

Във Варненска област обстановката е спокойна, няма поражения от лошото време, съобщи дежурният там.

