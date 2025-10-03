Огромни вълни заливат вълнолома във Варна (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Огромни вълни заливат вълнолома на Морска гара във Варна, видя "24 часа". Бурен вятър бушуваше през нощта, към момента няма сериозни щети.

Осем са падналите дървета в различни части на града, няма пострадали хора, съобщи дежурният в общината.

Метално заграждение от строеж е паднало върху три коли на улица "Димитър Пешев" в квартал "Владиславово", то е отстранено, както и всички дървета, от екипи на пожарната.

Стълб за улично осветление на улица "Зограф"16 в район "Одесос" е дал на късо и е имало искри от него, но е обезопасен.

Във Варненска област обстановката е спокойна, няма поражения от лошото време, съобщи дежурният там.