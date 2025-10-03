5 екипа отводняват улици в Пловдив, 7 отстраняват паднали дървета заради дъжда

Голяма част от прекършените през нощта дървета били здрави, но листата им натежали от водата

5 аварийни екипа са на терен в момента и реагират на сигнали на граждани за наводнения, съобщи директорът на общинското предприятие "Чистота" инж. Десислава Георгиева. До 3 ч. сутринта служителите са обработили десетки сигнали за отводняване на улици по време на интензивния дъжд. Георгиева призова пловдивчани да съобщават за проблеми на горещия телефон на "Чистота" – 032/675 817.

2 екипа на другото предприятие "Градини и паркове" са били също на терен през нощта и са отстранявали паднали дървета и клони на бул. "Шести септември" и в район "Тракия". Сега те са 7, като до момента има над 20 сигнала. Няма пострадали хора. Голяма част от дърветата са здрави, но са съборени под напора на тежката листна маса, вследствие на поройния дъжд, коментира директорът на "Градини и паркове" Радина Андреева.