Томислав Дончев: 58 цели за второто плащане по ПВУ са изпълнени

Разплатените средства по всички оперативни програми достигат 3,3 млрд. лева, заяви вицепремиерът

Искането за трето плащане по плана за възстановяване, на стойност 1,6 млрд., е изпратено вчера към ЕК, а кога ще бъде придвижено зависи от скоростта, с която бъде обработено. Това стана ясно по време на петъчния блиц контрол след въпрос на ПП, отправен към вицепремиера Томислав Дончев.

"Днес следобед очаквам ЕК да излезе със съобщение, че е приключила процеса по обработването на второто плащане. Имам предварителна информация, че ще отчете 58 етапни цели за изпълнени и една за неизпълнена, какъв е финансовият ефект, предстои да разберем. Имам нагласата, че ще получим по-голямата част от второто плащане до няколко седмици", каза вицепремиерът.

Разплатените средства по всички оперативни програми достигат 3,3 млрд. лева. Договорени са 12 млрд. лева, което е 50% от всички средства. Като процес договарянето е ускорено с 50%, а плащанията - с 80 на сто.

Дончев отбеляза, че за последните 8-9 месеца, в резултат на сложни колективни усилия, България може да се похвали с ускорение в изпълнението на всички програми. Средствата по оперативните програми съставляват две трети от европейското финансиране за България, напомни вицепремиерът.

Дончев увери, че правителството ще направи всичко възможно България да не губи европейски средства, както се случи по плана за възстановяване.

Според него правителството вече има времеви комфорт, защото срокът на изпълнение на програмите е 2030 г. Той обаче подчерта, че има годишни цели, които не трябва да се пропускат, защото тогава България ще загуби средства.

Предизвикателства остават свързани с проектите в сферата на т. нар. тежка инфраструктура във ВиК сектора, пътища и железници.

Депутатите на два пъти излизаха в почивка - оказа се, че премиерът Росен Желязков има срещи, което вбеси опозицията. Цончо Ганев от "Възраждане" го обвини, че си провежда партийни срещи вместо да отговаря на депутатските въпроси, а ПП също поискаха почивка докато премиерът се върне. Председателстващият заседанието Драгомир Стойнев пък им напомни, че днес има извънредно заседание на Министерския съвет. от 12 часа, има време, отвърна му Асен Василев от ПП.