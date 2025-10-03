Кметът на община Шумен проф. Христо Христов и президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов откриха обновената спортна база на ученическия стадион „Цоньо Василев".

Днес всички ние сме щастливи, защото децата на Шумен заслужават да имат същите условия, каквито имат големите клубове в България – да тренират и да се изграждат като футболисти. Това е голяма придобивка и за футболните треньори в нашия град, защото знам какви очаквания имат към нас. Днес правим първата стъпка към изграждането на съвременна, модерна футболна база в Шумен, заяви проф. Христов.

Кметът подчерта, че с общи усилия ще бъдат създадени условия, в които шуменските деца да тренират и да се развиват като бъдещи национални състезатели. Той обяви също, че ще внесе докладна записка в Общинския съвет с предложение за възстановяване на традиционните неделни срещи на ветераните футболисти.

Приоритет на Българския футболен съюз е да създаваме такива игрища, за да могат децата да спортуват и да се развиват, за да бъдат сред националните герои. Шуменският отбор по футбол винаги е бил сериозен противник, посочи президентът Георги Иванов.

Архиерейският наместник на Шуменската духовна околия отец Димитър отправи благословия и освети обновения стадион. Бяха поднесени цветя пред паметната плоча на Цоньо Василев.

Ремонтът на основното игрище на ученическия стадион започна през септември 2024 г. и беше реализиран по програмата „Хеттрик" на УЕФА за развитие на футбола. Реновирането бе извършено от фирма изпълнител с ръководител на обекта Братан Братанов. Община Шумен инвестира средства в модернизацията на съоръжението чрез Общинските предприятия „Строителство и благоустройство" и „Паркове и обредна дейност", а допълнителна финансова подкрепа оказаха местни дарители.

Изпълнените дейности включват ремонт на административната сграда и съблекалните, изграждане на помощни игрища, монтаж на нова мрежа и обновяване на трибуната. На основното игрище беше премахнато старото тревно покритие и поставена настилка от най-висок клас.

Кметът проф. Христов и президентът Георги Иванов символично отправиха първите удари с топката, към новите футболни врати на основното игрище, с което официално започнаха тренировките на шуменските футболни клубове.

На откриването присъстваха председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, общински съветници, заместник-кметове, спортисти и любители на спорта, както и Валентин Чакъров – директор „Първенства и турнири" в БФС и Георги Мирчев – председател на Зоналния съвет на БФС – Варна.