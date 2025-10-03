ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

80 л/кв. м спокоен дъжд парализира Пловдив, следобед намалява и спира (Снимки)

Радко Паунов

[email protected]

2200
Улица "Младежка" в Пловдив е почти непреодолима, цели участъци от нея плуват във вода. Снимка: Радко Паунов
  • Дори спокойната улица "Младежка" на места е непреодолима, всеки миг казаните ще заплуват като лодки

Сериозни количества от 80 – 85 литра на квадратен метър са се излeли в Пловдив и региона за последното денонощие, сочи справката на синоптиците от авиобаза Крумово. Положението в областния град хич не е оптимистично – десетки улици са наводнени, междублокови пространства приличат на езера, есенните листа са се струпали около шахтите и те не могат да поемат водата. Десетки са сигналите за паднали дървета и наводнени мазета.

Дори спокойната иначе улица "Младежка" на места е непреодолима. Цели пространства са залети и няма как да се мине през тях. Хората са принудени да обикалят, за да намерят подходящо място за вървене. Дори пластмасовите контейнери всеки миг ще почнат да плуват като лодки. Пешеходната алея с чинарите също е залята в отделни участъци. Но това е улица, която не е натоварена с движение, както други, които буквално преливат, а колите минават през тях като амфибии. Най–драматично остава положението в район "Южен", където цяло кръстовище е затворено. 

"Следобед валежите ще започнат да отслабват, а до вечерта ще спрат. Утре, в събота, преди обед ще се опита пак да вали в Пловдивско, но не така интензивно", обясниха синоптиците на ВВС. По думите им дъждът в региона е сравнително кротък и напоителен. Докато този по Южното Черноморие е интензивен и придружен с гръмотевици.

Дори пешеходната алея по "Младежка" е залята.
Дори пешеходната алея по "Младежка" е залята. Снимка: Радко Паунов
Кроткият и напоителен дъжд, който чакахме от месеци, създаде затруднения в Пловдив.
Кроткият и напоителен дъжд, който чакахме от месеци, създаде затруднения в Пловдив. Снимка: Радко Паунов

