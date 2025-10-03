Пиян шофьор блъсна кола и се заби в тир край Добрич

Пиян шофьор блъсна лек автомобил и се спря в движещ се товарен автомобил в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 2 октомври, около 08:10 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по околовръстен път на град Добрич. Установено е, че лек автомобил „Фолксваген", управляван от 57-годишен мъж, блъска в задната част лек автомобил „Тойота" и спира движението си в движещ се товарен автомобил „МАН". При извършената проверка за употреба на алкохол на водача, цифровата индикация отчита наличието на 2,55 промила. Настанен е в болницата в Добрич за наблюдение, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

На 2 октомври, около 20:20 часа в района на село Дуранкулак при проверка на лек автомобил „Опел", управляван от 51-годишен мъж, дрегерът отчита наличието на 2,51 промила. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.Пак на 2 октомври, около 18:45 часа в град Каварна е спрян за проверка мотопед, без регистрационни табели, управляван от неправоспособен 18-годишен младеж. По случая е образувано досъдебно производство.