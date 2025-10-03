"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Започна контролирано прехвърляне на вода между язовирите "Ново Паничарево" и "Ясна поляна", съобщи за БТА кметът на община Приморско Иван Гайков.

Операцията се извършва чрез налично помпено съоръжение с цел оптимално управление на водните обеми след интензивните валежи в региона. Язовир "Ново Паничарево" се е покачил с над 1,50 м, а "Ясна поляна" – с близо метър. И двата имат свободен обем и могат да поемат последващи валежи, поясни кметът.

Той уточни, че язовир "Ясна поляна" е стратегически обект за Южното Черноморие, тъй като обезпечава с питейна вода голяма част от крайбрежието, включително и община Средец.

В рамките на последните 24 часа в района на община Приморско са паднали 165 литра на квадратен метър, което е довело до излизане на реки от коритата и локални нарушения на общинската инфраструктура.

Ситуацията към момента е спокойна. Имаше критични часове рано сутринта, но няма бедстващи хора. Всички пътища са проходими, електроподаването не е прекъсвано изцяло, допълни Иван Гайков.

Кризисният щаб е заседавал тази сутрин, като е извършен обход на всички населени места и речни участъци с повишени нива.