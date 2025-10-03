ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола аварира на Прохода на Републиката, движението...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21421509 www.24chasa.bg

Проф. Пламен Киров: Не бива да се смята, че ВКС е освободил от длъжността главен прокурор Сарафов

2112
Проф. Пламен Киров Снимка: Румяна Тонeва

Проф. Пламен Киров, конституционалист, преподавател и бивш конституционен съдия, коментира казуса около изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов, който вчера придоби нови измерения след решение на Върховния касационен съд.

"Не бива да смятате, че едва ли не Върховният касационен съд е освободил от длъжността главен прокурор г-н Сарафов. Има две постъпили искания от главния прокурор за възобновяване на наказателни дела, които Наказателната колегия на Върховния касационен съд и Второ отделение на Наказателната колегия приемат едно тълкуване, че поради изтекъл мандат на изпълняващия длъжността, неговите актове практически нямат правна стойност и поради това те отхвърлят тези искания на главния прокурор", каза проф. Пламен Киров пред БНТ.

На друго мнение е прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. А решенията на тази прокурорска колегия могат да бъдат атакувани с оглед на тяхната законосъобразност пред Върховния административен съд, обясни той.

Проф. Киров е категоричен, че от създалата се обстановка страда справедливото правосъдие.

Проф. Пламен Киров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?