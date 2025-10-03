ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Омбудсманът се срещна с посланика на Великобритания у нас

СНИМКА: Пресцентър на Омбудсмана на Република България

Омбудсманът на Република България Велислава Делчева проведе работна среща с посланика на Обединеното кралство Н. Пр. Натаниел Копси. Това съобщиха от пресцентъра на Омбудсмана на Република България.

По време на разговора бяха обсъдени редица ключови теми, сред които: основните приоритети в дейността на омбудсмана по защита правата на човека, правата на уязвими групи, въпросите на миграцията, борбата с домашното насилие и други актуални проблеми. Бяха очертани и възможни области на сътрудничество между институцията на омбудсмана и посолството на Великобритания.

„Дневният ред на омбудсмана се определя от реалните проблеми на гражданите. Сред моите приоритети са децата в риск и в конфликт със закона, възрастните хора и правата на хората с увреждания. Работя активно за гарантиране на прозрачност в администрацията, за спазването на европейските стандарти за защита на правата на човека и за насърчаване на гражданското участие", подчерта Велислава Делчева.

Посланик Копси потвърди ангажимента на Обединеното кралство към достойнството и равенството за всички хора и изрази готовност за бъдещо сътрудничество с институцията на омбудсмана.

СНИМКА: Пресцентър на Омбудсмана на Република България

