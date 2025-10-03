Росен Желязков е против обвързването на заплатите на младите медици със средната заплата

Привързването към средната работна заплата на редица възнаграждения изкривява възможностите на икономиката и налива допълнителна инфлация, обясни министър-прпедседателят

Срещу обвързването на възнагражденията на младите лекари със средната работна заплата в страната се обяви премиерът Росен Желязков по време на днешния блиц контрол в парламента. Коментарът му дойде като отговори на въпрос от Асен Василев от ПП, които искаше да знае кога ще бъде задвижен обещаният законопроект за заплатите на медицинските специалисти.

Желязков е категоричен, че въпросът не е дали трябва да се повишат възнагражденията, а как да се направи. "Конвергенцията на заплащанията със средноверопейските е политика от дълги години на много прав и върви в правилна посока, въпросът е да не прегрява. Защото привързването към средната работна заплата на редица възнаграждения изкривява възможностите на икономиката и налива допълнителна инфлация", обясни той.

Желязков не е сигурен как върви дейността на специалната работна група, която бе създадена по темата, но обеща да обърне внимание на здравния министър Силви Кирилов "за експертизата, която е необходима, за да се вземе необходимото политическо решение".

"Диспропорциите при заплащенето в болниците е огромно, дали става въпрос за държавни, общински или частни. Има елитаризация на определени дейности и подценяване на възможността млади лекари и специализанти да продължат развитието си в българската здравна система, тези диспропорции трябва да бъдат правилно адресирани", добави още премиерът.

Не споделям разбирането, че трябва да бъдат обвързани към средната работна заплата в страната, а по-скоро да са в рамките на заплащанията в системата, повтори той визията си за заплащанията на младите медицински специалисти.