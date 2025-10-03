ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Възраждане" с 3 искания до КС за шефските назначения в спецслужбите

Павлета Давидова

Костадин Костадинов СНИМКА: Румяна Тонева

Здравият разум изисква да пуснем искания до Конституционния съд заради приетите по спешност, без да са спешни, законопроекти за ДАНС, ДАР и ДАТО. Конституционните ни искания, които ще бъдат три, ще бъдат подготвени другата седмица.

Това обяви в парламентарните кулоари лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Той обяви, че ще търси подкрепа от всички партии в парламента, които смятат, че това, което се случи и което продължава да се случва с внесения законопроект за промени в НСО, не е нормално.

„Не може държавата да се превръща в играчка в ръцете на един или двама човека, които използват парламентарното мнозинство като салфетка. Не виждам по-голямо унижение за хората в парламента. Тези хора вътре, дето натискат копченца, без да знаят за какво ги натискат. Не съм виждал по-жалки и унизени същества. Идеята за парламента като институция деградира, парламентът е една сбирщина от хора, които просто обслужват интересите на двама души в страната", настоя депутатът.

Костадин Костадинов СНИМКА: Румяна Тонева

