7 помпи отводняват потъналото кръстовище в Пловдив

Ситуацията постепенно се нормализира и нивото на водата спада, успокояват от общината
7 помпи работят от снощи, за да отстранят водата от кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и улица "Индустриална" в пловдивския квартал "Кючук Париж", съобщиха от градската управа.
Отсечката е наводнена от снощи, тъй като колекторът в района се напълни и шахтите започнаха да връщат. По-рано днес от общината казаха, че кръстовището се затваря за движение.
Сега ситуацията постепенно се нормализира и нивото на водата спада. Кръстовището остава затворено, както и участъкът пред Комплексния онкологичен център, където е най-ниската точка на бул. "Александър Стамболийски".