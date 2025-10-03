7 помпи отводняват потъналото кръстовище в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ситуацията постепенно се нормализира и нивото на водата спада, успокояват от общината

7 помпи работят от снощи, за да отстранят водата от кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и улица "Индустриална" в пловдивския квартал "Кючук Париж", съобщиха от градската управа.

Отсечката е наводнена от снощи, тъй като колекторът в района се напълни и шахтите започнаха да връщат. По-рано днес от общината казаха, че кръстовището се затваря за движение.