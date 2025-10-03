ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

7 помпи отводняват потъналото кръстовище в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

7 помпи изпомпват водата. Снимка: Община Пловдив

Ситуацията постепенно се нормализира и нивото на водата спада, успокояват от общината

7 помпи работят от снощи, за да отстранят водата от кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и улица "Индустриална" в пловдивския квартал "Кючук Париж", съобщиха от градската управа.

Отсечката е наводнена от снощи, тъй като колекторът в района се напълни и шахтите започнаха да връщат. По-рано днес от общината казаха, че кръстовището се затваря за движение.

Сега ситуацията постепенно се нормализира и нивото на водата спада. Кръстовището остава затворено, както и участъкът пред Комплексния онкологичен център, където е най-ниската точка на бул. "Александър Стамболийски".

Шефката на общинското предприятие Десислава Георгиева, зам.-кметът по екология Иван Стоянов, градоначалникът Костадин Димитров и кметът на район "Южен" Атанас Кунчев са на мястото.
Шефката на общинското предприятие Десислава Георгиева, зам.-кметът по екология Иван Стоянов, градоначалникът Костадин Димитров и кметът на район "Южен" Атанас Кунчев са на мястото. Снимка: Община Пловдив

7 помпи изпомпват водата.
Шефката на общинското предприятие Десислава Георгиева, зам.-кметът по екология Иван Стоянов, градоначалникът Костадин Димитров и кметът на район "Южен" Атанас Кунчев са на мястото. Снимка: Община Пловдив

