ПП-ДБ след решението на ВКС за Сарафов: Имаме специфична криза в съдебната власт

Всеки фиш, всеки бонус, всяко нареждане за заплати, което е подписал след 21 юли г-н Сарафов е незаконно, заяви Асен Василев

След вчерашното произнасяне на ВКС, от което става ясно, че нямаме нито главен, нито и.ф. главен прокурор, имаме специфична криза в съдебната власт.

Това обяви в кулоарите на парламента лидерът на ДСБ Атанас Атанасов, които даде кратък брифинг заедно с Божидар Божанов от "Да, България" и Асен Василев от ПП. Депутатът настоя, че имат готов законопроект, с които можело да се излезе от кризата.

Божанов настоя министърът на правосъдието Георги Георгиев да свика пленума на ВСС и да постави въпроса за за разглеждане, обясни Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България". "Министърът може да оспори решенията на Прокурорската колегия и трябва да го направи. Трето - трайното решение на кризата в съдебната власт е да бъде избран нов Висш съдебен съвет, но по тези правила. Ние затова сме внесли изменения в Закона за съдебната власт, с които да се гарантира, че изборът ще бъде политически неутрален, ще бъдат избрани хора с качества, хора, които не са зависими, този нов ВСС трябва да е без квота на Пеевски", добави съпредседателят на „Да, България".

"България е без главен прокурор, без и.ф. главен прокурор, което означава, че прокурорите не могат да си получават заплатите. Всеки фиш, всеки бонус, всяко нареждане за заплати, което е подписал след 21 юли г-н Сарафов е незаконно", обяви пък Асен Василев.

"Ние сигнализираме АДФИ, Софийската градска прокуратура и прокурора, разследващ Сарафов. В момента Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 млрд. лв. на година за прокуратурата. Това е, което ни каза съдът", допълни Василев след като вчера ВКС излезе с решение, че Борислав Сарафов не е главен прокурор от 21 юли.