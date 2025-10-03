Чакаме всеки момент два нови самолета F-16

Два самолета F-16 Block 70 са в Португалия и трябва да пристигнат всеки момент, обяви премиерът

Два самолета F-16 Block 70 са в Португалия и трябва да пристигнат всеки момент, анонсира премиерът Росен Желязков по време на днешния блицконтрол. До края на годината трябва да бъдат доставени и останалите четири самолета. Предварително е предвидено бойните дежурства на F-16 да започнат от средата на 2026 г.. Вече имаме шест обучени пилоти, а 15 са в процес на подготовка, каза обяви премиерът по време на блиц контрола.

Отбранителната способност на ЕС и на НАТО трябва да бъде подсилена, за да има възпиращо действие, категоричен е премиерът.

Светът е тревожен, защото информационните потоци, които имат свойството не винаги да носят необходимата пълноценна информация, а в своето многообразие представляват манипулация, фалшиви новини, неистински новини, хибридни въздействия върху съзнанието и емоцията на хората, които ги получават, създават това усещане за тревожност, заяви Желязков. България не била изключение.

"Всички действия, които в момента предприема Руската федерация, провокациите по отношение на източния фланг на НАТО и провокации, които съществуват чрез подклаждания на режими в страни от южния фланг на НАТО, създават усещането, че предстоят задълбочаващи се действия", прогнозира той.

Той бе категоричен, че "война в Европа има и тя е на границата на Русия и Украйна". И съжали, че не са се оправдали очакванията президентите на двете страни да седнат на масата за преговорите и да постигнат поне прекратяване на огъня и спиране на убийствата на фронта, а дори има провокации по границите на Естония, на Полша и на други страни от Източния фланг. Тези провокации, разбира се, не са предпоставка за остра реакция и общото разбиране, че всяка страна член на НАТО и на ЕС трябва да се въздържа от остри реакции, за да няма ескалация, заяви премиерът. Според Желязков трябва да се работи с отбранителни капацитети, в това число изграждане на системи за противодействие, които да имат възпиращ ефект.