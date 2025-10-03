"Топлофикация София“ била на ръба на финансова и техническа криза, губи около 2 млн. лв. на ден

"Топлофикация София" е на ръба на сериозна криза, като губи около 2 милиона лева на ден. Това заяви общинският съветник от "Спаси София" Емилия Ангелова пред журналисти, преди началото на извънредното заседание на Столичния общински съвет (СОС). Според нея заседанието е ключово, за да се чуят плановете на дружеството за ремонти и финансово оздравяване.

"Миналата година не беше подменен нито един километър от топлопреносната мрежа, въпреки обществени поръчки за над 200 милиона лева за материали", посочи Ангелова. Тя допълни, че това е огромен проблем, защото материалите не се използват за ремонти, а задълженията към "Булгаргаз", който е най-големият кредитор на дружеството, продължават да се натрупват.

Общинският съветник коментира и неочаквания ремонт в квартал "Дружба", като посочи, че започването му именно с падането на температурите показва липса на адекватно планиране и подготовка от страна на дружеството.

Ангелова съобщи, че от "Спаси София" са входирали доклади, които дават ясна картина на техническото състояние на топлопреносната мрежа и предлагат мерки за използване на отпадната топлина. "Входираните доклади показват къде се губи енергията и как тя може да бъде върната в топлопреносната система, за да се намалят загубите", уточни тя.

Емилия Ангелова подчерта потенциала на дружеството, като каза, че "Топлофикация София" може да бъде печелившо предприятие, ако се направи технически одит и се използва отпадната топлина, която в момента отива в канализацията. Можем значително да намалим загубите и да увеличим ефективността, добави тя.

По думите ѝ фактът, че "Булгаргаз" трябва да изпраща писма за разсрочване на задълженията, показва, че ръководството не си върши работата. Не е подадено нито едно официално писмо за план за действие – как е възможно при дълг от над 1,3 милиарда лева, попита Ангелова, цитирана от БТА.