Пробив за INSAIT на водещата световна конференция по AI за роботика

Екип на INSAIT, институт към Софийския университет „Св. Климент Охридски", постигна огромен успех като се класира сред едва двата екипа, одобрени за участие в RoboArena – международно предизвикателство за оценка на най-новите AI модели за роботика. Събитието бе организирано от учени от Станфордския университет, Калифорнийския университет – Бъркли и други водещи институции, и се проведе в рамките на конференцията CoRL 2025 в Сеул. Това съобщиха от пресцентъра на INSAIT.

Моделът на INSAIT показа изключителни резултати, като надмина дори най-мощните съществуващи решения, обучавани с десет пъти повече данни – включително модела pi0 на компанията Physical Intelligence, стартъп от Станфорд, който набра 470 начално финансиране от Джеф Безос и OpenAI. Очаква се скоро институтът да представи официално своя модел.

Паралелно с това, INSAIT представи и разработката MotoVLA – нов подход, който позволява на роботите да се учат не само от предварително подготвени данни, но и чрез наблюдение на реалната среда и видео, което отваря път към по-гъвкави и универсални роботизирани системи.

Успехът е дело на изследователите Александър Спиридонов, Николай Николов и Джулиано Албанезе, които представиха България на ключовия световен форум.

Постигнатите резултати показват, че чрез INSAIT България се утвърждава като значим участник в глобалното развитие на изкуствения интелект за роботика.