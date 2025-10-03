Евакуация на "Елените", коли плуват в улици-реки (Обновена, Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Несебър обяви 3 октомври за неучебен, спират се градските рейсове

Тече евакуация във ваканционно селище Елените край Свети Влас, задействан е BG alert, съобщиха току що от пресцентъра на Областната администрация в Бургас.

Указанията са за незабавна евакуация и качване на високо. Над 10 екипа на пожарната са на място, областният управител Владимир Крумов също пътува натам.

Голяма част от обитателите на вилното селище са украински граждани със статут на бежанци, припомнят осведомени.

"Колите плават във вода, не можем да се приберем по домовете си", съобщава във фейсбук Станислав Памуков.

Тежко е и положението в Свети Влас и Слънчев бряг където също има наводнени улици. Към този момент няма данни за загинали хора там, въпреки слухове, че придошлите води са завлекли автомобил с двама възрастни в Свети Влас.

Междувременно от Община Несебър съобщиха, че заради усложнената метеорологична обстановка днешният 3 октомври е обявен за неучебен ден. Преустановява се движението на градските автобуси с цел ограничаване на трафика.

Щабът за бедствия и аварии апелира към гражданите да останат по домовете си и да излизат само при крайна необходимост.