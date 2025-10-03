СОС реши заседанието за изслушване на „Топлофикация София“ да е при закрити врати

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Столичният общински съвет (СОС) реши заседанието, на което ще изслушат ръководството на "Топлофикация София", да се гледа при закрити врати. Предложението беше прието с 32 гласа "за", двама общински съветници гласуваха "против", а един се въздържа.

Причината за решението е, че в рамките на заседанието ще бъдат представени документи, които са търговска тайна.

Единствената точка в дневния ред е изслушване на изпълнителния директор на „Топлофикация София" ЕАД Петър Петров и председателя на Управителния съвет на дружеството Милена Ценова. Те ще представят информация относно необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ между „Топлофикация София" ЕАД и „Булгаргаз" ЕАД, във връзка с постъпило предложение от държавното дружество.

Очаква се да бъде обсъдена и готовността за предстоящия отоплителен сезон, както и планираните ремонтни дейности.